Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fulham - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Fulham ile West Ham United hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - West Ham United maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

FULHAM - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham

Leno; Tete, Tosin, Diop, Kurzawa; Reed, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, McFarlane; Vinicius

West Ham United

Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Lanzini, Fornals; Benrahma, Scamacca, Bowen