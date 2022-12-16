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Sinisa Mihajlovic hayata gözlerini yumdu

Dünyaca ünlü Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, bir süredir Lösemi tedavisi görüyordu. 53 yaşındaki teknik adam, hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 17:21
Sinisa Mihajlovic hayata gözlerini yumdu

Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Temmuz 2019'dan bu yana lösemi ile savaşan Mihajlovic, bu sırada Bologna'da görev yapıyordu. Tedavisini ve teknik direktörlük görevini aynı sırada sürdüren Mihajlovic, 6 Eylül 2022'de görevinden alınmıştı.

Sırp futbol adamı, son günlerde hastanede bakım altındaydı ancak lösemiye karşı olan savaşını kazanamadı.

Futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter formaları giyen Mihajlovic, teknik direktör olarak Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve Sporting Lizbon'da görev aldı.

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