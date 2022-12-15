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Corinthians'tan Vitor Pereira tepkisi: Yalan söyledi!

Brezilya takımlarından Corinthians'tan ayrılan ve Flamengo'ya imza atan Vitor Pereira, Brezilya'da gündem oldu. Corinthians başkanı, Vitor Pereira için "Vitor yalan söyledi, kandırıldım." dedi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 16:58
Corinthians'tan Vitor Pereira tepkisi: Yalan söyledi!

Flamengo ile bir yıllık sözleşme imzalayan Vitor Pereira'ya eski kulübü Corinthians'tan tepki geldi.

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro, Pereira için açıklamasında, "Hangi eğitimi aldığını, hangi karaktere sahip olduğunu bilmiyorum. Vitor yalan söyledi, kandırıldım. Taraftarların hayal kırıklığı için üzgünüm. Kalması için her türlü çabayı gösterdik, ona daha iyi bir sözleşme teklif ettik. 2022'de istediği transferi yaptık." diye konuştu.

Monteiro, ayrıca, "Bu kişisel bir mesele değil, Vitor herkesi kandırdı. Taraftarlar onu çok sevdi, ben de onun bir hayranıyım ve devam etmesi için her şeyi yaptım. Biz dürüst ve şeffaftık. Her şeyi teklif ettik ve yalan söyledi. Kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ayrılmanın en iyisi olduğunu söyledi ancak başka bir şey yaptı" diye konuştu.

Portekizli teknik adam, Şubat ayında başına geçtiği Corinthians'tan geçtiğimiz haftalarda ayrılmış ve ardından Flamengo ile sözleşme imzalamıştı.

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