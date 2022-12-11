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Watford - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 22. haftada Watford ilr Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Watford - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:00
Watford - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Watford - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 22. hafta maçında Watford ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WATFORD - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Watford - Hull City maçı 11 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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WATFORD - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Watford

Bachmann; Gaspar, Troost-Ekong, Kabasele, Kamara; Kayembe, Choudhury; Sema, Pedro, Kalu; Davis

Hull City

Baxter; Christie, Figueiredo, Jones, Greaves; Woods, Seri; Docherty, Tufan, Longman; Pelkas

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