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Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 16:00
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Fatih Karagümrük ile Hatayspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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