Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nuriye Terim'in cenazesi, 26 Kasım 2022'de düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.







NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında yaşama gözlerini yummuştur. Nuriye Terim'in eşi ve Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı.

Nuriye Terim'in Fatih Terim dışında Taner Terim adında da bir çocuğu daha bulunmaktadır.

SPOR KULÜPLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefatı sonrası Galatasaray başta olmak üzere birçok spor kulübü, taziye mesajları yayımladı.



