Haberler Futbol A Milli Takım, Fenerbahçe ve Altay'ı da çalıştıran Kalman Meszöly yaşamını yitirdi

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Altay'ı da çalıştıran Kalman Meszöly yaşamını yitirdi

Son dakika spor haberi: Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı da çalıştıran Macar Teknik Direktör Kalman Meszöly, 81 yaşında vefat etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:22
A Milli Takım, Fenerbahçe ve Altay'ı da çalıştıran Kalman Meszöly yaşamını yitirdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Meszöly, 81 yaşında vefat etti.

A Milli Takım'da 1985 yılında 4 aylık süreyle görev alan Meszöly, 1986 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve İsviçre ile yapılan maçlarda ay-yıldızlı ekibin başında yer aldı.

Mezsöly, 1985-1986 sezonunda Fenerbahçe'de ve 1986'da bir süre Altay'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 1959-1972 yıllarında ülkesinde sadece Vasas ekibinde forma giyen Meszöly, dört şampiyonluk yaşadı. 1962'de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Meszöly, Macaristan'ın efsane stoperleri arasında yerini aldı.

Macaristan A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de yapan Kalman Meszöly, takımını 1982 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmeyi başarmıştı.

DİĞER
Eşi Mert Aydın'dan boşanma kararı alan Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım!
Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Feci kazada hayatını kaybetmişti: "Affet beni" deyip ekledi...
Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler
Terim'den flaş Dünya Kupası ve Messi yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması!
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Spor Gündemi
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı!
22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları
TRT 1 CANLI İZLE 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi 15:16
Altay Bayındır: Şampiyonluğu yaşatacağız Altay Bayındır: Şampiyonluğu yaşatacağız 15:10
Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler 13:07
Fırtına transferde önceliğini belirledi! İlk hedef... Fırtına transferde önceliğini belirledi! İlk hedef... 13:17
Jens Larsen'in kaderi belli oluyor! Jens Larsen'in kaderi belli oluyor! 13:43
G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... 13:54
Daha Eski
Beşiktaş'a Japon forvet! Beşiktaş'a Japon forvet! 10:13
Cedi Osman'dan 23 sayı 3 ribaunt Cedi Osman'dan 23 sayı 3 ribaunt 10:16
Katar maçında sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu Katar maçında sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu 10:21
Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Transferde Depay detayı 11:12
Terim'den flaş Dünya Kupası ve Messi yorumu! Terim'den flaş Dünya Kupası ve Messi yorumu! 11:27
Fenerbahçe topbaşı yapıyor! Fenerbahçe topbaşı yapıyor! 11:58