Haberler Futbol İskoçya'dan Eskişehirspor'a destek

İskoçya'dan Eskişehirspor'a destek

Son dakika haberleri... Ekonomik zorluklar çeken Eskişehirspor'a İskoçya'dan destek geldi. St. Johnstone takımının taraftarları kırmızı-siyahlılar için 45 bin lira para topladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:38
İskoçya'dan Eskişehirspor'a destek

İskoçya Ligi ekibi St. Johnstone taraftarlarının, ekonomik sorunlar yaşayan Eskişehirspor için başlattığı yardım kampanyasında yaklaşık 45 bin lira para toplandı.

Yaklaşık 10 yıl önce Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı İskoçya Ligi ekibi St. Johnstone kardeş takım olarak ilan edilmişti. Tarihteki bu kardeşliği unutmayan İskoç taraftarlar, uzun süredir ekonomik sorunlar yaşayan kırmızı-siyahlılara destek olmaya devam ediyor. Daha önce tribünde Eskişehirspor pankartı açan taraftarlar, son olarak hafta sonu İskoçya Liginde oynanan Motherwell maçından önce yardım kampanyası başlattı. İskoç kulübünün yaptığı resmi açıklama ile taraftarlar arasında maçtan önce kovalarla bin 961 Sterlin toplandı. Yaklaşık olarak 45 bin lira değerinde olan yardım ve St. Johnstone taraftarının gösterdiği fair-play örneği, Eskişehirspor taraftarından tam not aldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler bombası duyuruldu! 3 dünya devi ve o rakam...
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kızını yerlerde sürükledi! Eski eş Gonca Derin: "Kızım aradı 'anne altıma yaptım, çok korktum beni kurtarın..."
Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon...
Arda Güler'in sırrı ortaya çıktı! Semih Şentürk anlattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dört büyüklerin toplam yayın geliri belli oldu
İrlanda - Norveç maçı saat kaçta?
Almanya 13 bin Euro maaşla çalışacak Türk işçi arıyor!
Bentonit kili nedir? Zararları ve faydaları...
2022 KPSS DHBT sınav yerleri ve giriş belgesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerde Çekya mesaisi başladı! Millilerde Çekya mesaisi başladı! 16:41
İskoçya'dan Es-Es'e destek İskoçya'dan Es-Es'e destek 16:37
Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri! Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Jorge Jesus sözleri! 16:28
Arda Güler'in sırrı ortaya çıktı! Semih Şentürk anlattı Arda Güler'in sırrı ortaya çıktı! Semih Şentürk anlattı 16:04
Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon... Masuaku'da ters köşe! Gelecek sezon... 14:20
F.Bahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jesus istedi F.Bahçe'ye Süper Lig'den stoper! Jesus istedi 13:41
Daha Eski
Dört büyüklerin toplam yayın geliri belli oldu Dört büyüklerin toplam yayın geliri belli oldu 13:33
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın program belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın program belli oldu 13:15
Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda? 13:04
Fırtına'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı! İşte o isimler Fırtına'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı! İşte o isimler 12:50
Nelsson: "Umarım G.Saray’ı ve taraftarlarımızı..." Nelsson: "Umarım G.Saray’ı ve taraftarlarımızı..." 12:45
İki isim Milli Takım kampından ayrıldı! İki isim Milli Takım kampından ayrıldı! 11:58