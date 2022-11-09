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Manchester City Chelsea maçı CANLI İZLE

İngiltere Lig Kupası dev bir maça sahne oluyor. 3. tur karşılaşmasında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Manchester City - Chelsea maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Manchester City - Chelsea maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 23:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 00:00
Manchester City Chelsea maçı CANLI İZLE

İngiltere Lig Kupası dev bir maça sahne oluyor. 3. tur karşılaşmasında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Manchester City - Chelsea maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Manchester City - Chelsea maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Manchester City ile Chelsea, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

MANCHESTER CITY - CHELSEA İLK 11'LER

Manchester City: Ortega Moreno, Lewis, Dias, Laporte, Gomez, Rodrigo, İlkay, Palmer, Mahrez, Grealish, Alvarez

Chelsea: Mendy, Chalobah, Koulibaly, Cucurella, Loftus-Cheek, Kovacic, Zakaria, Hall, Ziyech, Broja, Pulisic

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 3. turunda oynanan Manchester City - Chelsea maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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