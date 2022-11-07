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Balotelli'den flaş tepki! "Yolsuzluk..."

Adana Demirspor'dan sezon başında İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli, Basel maçında taraftarlarla girdiği diyalog ile gündemde. Bir maç ceza alan yıldız golcü İsviçre Futbol Federasyonu'nu hedef alan bir mesaj paylaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 20:23
Balotelli'den flaş tepki! "Yolsuzluk..."

Adana Demirspor'dan sezon başında İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli, Basel maçında taraftarlarla girdiği diyalog ile gündemde. Bir maç ceza alan yıldız golcü İsviçre Futbol Federasyonu'nu hedef alan bir mesaj paylaştı.

İtalyan futbolcu mesajında, "İsviçre Futbol Federasyonu, ne tür bir mafyaya bulaştığınızı bilmiyorum. Ama benim gibi oyuncular, adeletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Futbol bir iştir ve hakemler de dahil olmak üzere bu işi ciddiye almalıyız. Neye alıştığınız umrumda değil, kesinlikle değişmelisiniz ve tüm dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli. Bir hata yaptım ve bunun bedelini ödeyeceğim. Federasyon hata mı yaptı, ödeyecek. Hakem hata mı yaptı, o da ödemek zorunda!" dedi.

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