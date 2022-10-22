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David Beckham'dan 20 milyon dolarlık dava!

İngiliz futbolcunun unutulmaz isimlerinden ve Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham, dünyaca ünlü bir spor markasına dava açtı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 10:05
David Beckham'dan 20 milyon dolarlık dava!

Efsanevi futbolcu David Beckham ve ünlü golf yıldızı Greg Norman F45 adındaki bir spor markasına 20 milyon dolar değerinde dava açtı.

The Blast'in haberine göre 2021 yılında marka ile anlaşan 47 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık kontrat kapsamında 1,5 milyon dolar kazanması ve belli bir miktar hisse elde etmesi gerekiyordu.

Beckham, markanın kendisine vadedilen miktarı ödemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Futbolcuyu temsil eden fitness markasının, Beckham'ın tanınırlılığından yararlandığı belirtildi.

Sporcunun markanın sosyal medya reklamlarında oynadığı ve marka lansmanlarında yer aldığı biliniyor.

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