Benzema'dan Ankaragücü'nün eski yıldızına gönderme

Geçen sezon performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or'un da sahibi olmuştu.

Benzema kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşımı yaptı ve eski Fransız futbolcu Jerome Rothen'e göndermede bulundu.

Benzema, bir dönem Ankaragücü forması giyen Rothen'in başkent ekibindeki bir fotoğrafını paylaştı ve "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi. Benzema bu paylaşımın ardından da Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafını paylaştı.

RMC'de yorumculuk yapan Rothen, en son Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Rothen geçmişte de Benzema'ya övgü dolu ifadeler kullanan Zinedine Zidane'ı bu nedenle eleştirmişti.

Uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain forması giyen Rothen 2009-10 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde top koşturdu. Fransız futbolcu Süper Lig'de 12 maçta görev yapmıştı.