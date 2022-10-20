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Firari FETÖ'cü Zafer Biryol tutuklandı

Son dakika haberleri... İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanması içinde olduğu iddiasıyla aranan Zafer Biryol'u düzenlenen operasyonla yakaladı ve Biryol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:12
Firari FETÖ'cü Zafer Biryol tutuklandı

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanması içinde olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'un yakalanması için başlattıkları çalışmalarda, şüphelinin Büyükçekmece'de saklandığını belirledi. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu, örgütün toplantılarına katıldığı ve 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen eski futbolcunun kaldığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan FETÖ'cü eski futbolcu Biryol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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