Gözü kupada

Spordünyası 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı bekliyor. Büyük heyecana sahip olacak organizasyon öncesinde performansı merakla beklenen isimlerin başındaki Lionel Messi, sezona harika bir başlangıç yaparak futbolseverleri mest etti. PSG formasıyla geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Arjantinli yıldız, bu yıl 13 maçta 8 gol, 8 asiste takımına direkt olarak 16 gollük katkı sağladı. KARİYERİNDEKİ tek eksiği olan Dünya Kupası şampiyonluğunu Katar'da kazanmak isteyen Arjantinli yıldız, "Gün sayıyorum. Nasıl bir son olacağını merak ediyorum. Bu oynadığım son Dünya Kupası olacak" dedi. 2014'te Dünya Kupası finalinde Almanya'ya kaybeden Lionel Messi, büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Milli Takım'daki son üç hazırlık maçında 9 gol atan 35 yaşındaki yıldız, İtalya'yla oynanan Finalissima'da 2 asist yaptı.