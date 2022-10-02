Haberler Futbol Fortuna Sittard Volendam: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fortuna Sittard Volendam: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Hollanda Ligi'nde Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz gibi yıldızların formasını giydiği Fortuna Sittard, evinde Volendam'ı ağırladı. Fortuna Sittard, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, maçın 2. golünü atan isim Oğuzhan Özyakup oldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:06
Fortuna Sittard Volendam: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Hollanda Ligi'nin 8. haftasında Fortuna Sittard sahasında Volendam ile karşı karşıya geldi. Fortuna Sittard Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

OĞUZHAN GOL ATTI

Karşılaşmada Fortuna Sittard'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Umaro Embalo ile 44. dakikada eski bir Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup attı. Ayrıca konuk ekipte 39. dakikada Chikh kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

BURAK YILMAZ 11'DE BAŞLADI

Mücadelede Burak Yılmaz ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yedeklerde yer alan Doğan Erdoğan da 12. dakikada sakatlanan Duarte'nin yerine oyuna girdi. Öte yandan bu maçta gol atan Oğuzhan Özyakup 81. dakikada yerini Sourlis'e bıraktı. Sittard'da Muhammet Tunahan Taşçı son 20 dakikada şans buldu.

SITTARD TOPARLANMAYA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Fortuna Sittard son 3 maçında 7 puan topladı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sittard, 7 puana ulaştı. Volendam ekibi ise 5 puanda kaldı. Fortuna Sittard gelecek hafta deplasmanda Vitesse ile karşılaşacak. Volendam da Ajax'ı konuk edecek.

DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya da aşkını konserde ilan etti! Sevgilisinin güzelliği hayran bıraktı
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda'ya seslendi sonra: "Başta hep..."
Derbi öncesi flaş gelişme! Kadroya alındı
İmzalar olay olmuştu! Beşiktaş ve F.Bahçe'de oynayan yıldızlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Berat attı takımı 1 puanı kazandı!
Sudamericana Kupası sahibini buldu!
Eylül ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi
TOKİ'nin arsa projesinde tarih verildi!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim Min-Jae'den Spalletti sözleri! "Harika..." Kim Min-Jae'den Spalletti sözleri! "Harika..." 17:19
Yiğidonun ligde yüzü gülmüyor! Yiğidonun ligde yüzü gülmüyor! 16:57
Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı! Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı! 16:29
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 16:31
Ralli tarihine geçti! Ralli tarihine geçti! 16:35
Ergin Ataman'dan G.Saray maçı yorumu! Ergin Ataman'dan G.Saray maçı yorumu! 16:54
Daha Eski
Man. City-Man. United CANLI Man. City-Man. United CANLI 15:42
Karaveli ilk maçından mağlup ayrıldı! Karaveli ilk maçından mağlup ayrıldı! 15:50
Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE 15:54
Lazio Salernitana engelini rahat geçti Lazio Salernitana engelini rahat geçti 15:57
Oğuzhan attı Fortuna Sittard kazandı! Oğuzhan attı Fortuna Sittard kazandı! 16:06
Bandırma ve Samsun yenişemedi Bandırma ve Samsun yenişemedi 16:12