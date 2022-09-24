İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉 İspanya - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Ermenistan ile Ukrayna karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İsviçre maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İspanya

Simon; Carvajal, Garcia, Torres, Alba; Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Torres

İsviçre

Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Embolo