Diego Perotti'den futbola geri dönüş hamlesi!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Perotti futbola geri dönüyor. Geçen sezonu Salernitana'da tamamlayan Diego Perotti'nin şu an bonservisi elinde bulunuyor ve kendisine kulüp arıyor.

DİEGO PEROTTİ KULÜP ARIYOR

AS Gazetesi, boşta bulunan ve sözleşme imzalanabilecek futbolcuları derledi. Akşam'ın haberine göre; adaylardan biri olarak Diego Perotti gösterildi. Yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı uzun süre formasından uzak kalan Perotti, geçtiğimiz yılın devre arasında İtalyan ekibi Salernitana'ya transfer olmuştu. Serie A'da 11 maça çıkan 34 yaşındaki Arjantinli yıldızla devam edilmeme kararı alındı ve boşa çıktı.

6 sezon Sevilla, 5 sezon da Roma'da forma giyen Perotti, 2020-2021 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol atarak taraftarın sevgilisi haline gelen Perotti, daha sonra ağır bir sakatlık geçirerek Fenerbahçe kariyerini başka maç oynayamadan tamamladı.

FENERBAHÇE'YE SİTEM

Diego Perotti yakın zamanda yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye sitem etti. Perotti yaptığı açıklamada, "Son 2 yıl, çeşitli sorunlarla uğraştığım için çok zor geçti. Maalesef birkaç sakatlık ve Fenerbahçe kulübüyle sorunlar yaşadım. Terk edilmiş hissettim ve 33 yaşımda bunu hak etmedim" ifadelerini kullandı.