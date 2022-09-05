Middlesbrough - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Middlesbrough - Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 8. hafta maçında Middlesbrough ile Sunderland kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Middlesbrough - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Middlesbrough - Sunderland maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.