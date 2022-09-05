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Middlesbrough - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 8. hafta Middlesbrough ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Middlesbrough - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Middlesbrough - Sunderland karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:00
Middlesbrough - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Middlesbrough - Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 8. hafta maçında Middlesbrough ile Sunderland kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Middlesbrough - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Middlesbrough - Sunderland maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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