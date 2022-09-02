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TFF'ye hain saldırı

TFF Yönetim Kurulu Riva’daki binasında toplantıdayken, Başkan Mehmet Büyükekşi’nin odasına yönelik kimliği belirsiz kişilerce 7 el ateş edildi. 5 merminin camları delip içeri girdiği ortaya çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
TFF'ye hain saldırı

TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin odasına yönelik yapılan saldırı sırasında, TFF Yönetim Kurulu toplantı halindeydi. Tesislerin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı, kurşunlardan biri yönetimde yer alan Ali Düşmez ile Hamit Altıntop'un arasına düştüğü ifade edildi. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edilirken, 5'inin camı delip içeri girdiği belirtildi. OLAY yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan ve mermi çok yakınına düşen Hamit Altıntop, "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür bir yara almadık. Ancak bu olayı yapanların bir önce yakalanmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
TFF'nin Riva'daki merkez binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Kasapoğlu, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi.

BÜYÜKEKŞİ İLE GÖRÜŞTÜM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF'nin binasına silahlı saldırıyla ilgili konuştu. Çelik, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yle görüştüm. Olay yeni gelişmiş. Emniyet tüm detaylarıyla olayı ortaya çıkaracaktır. Sayın başkana ve TFF'ye geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz" dedi.

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