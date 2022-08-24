Barcelona - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Barcelona - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları oynanırken, Barcelona ile Manchester City devler ligi provasını yapacak. İki dünya devi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Manchester City maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Pena; Garcia, Pique, Alba; Kessie, Gavi; Roberto, Torres, Pjanic, Dembele; Braithwaite

Manchester City: Ortega; Gomez, Stones, Dias, Lewis; Palmer, Phillips, Grealish; Foden, Alvarez, Mahrez

JUAN CARLOS UNZUE İÇİN YARDIM MAÇI

Bu hazırlık karşılaşması ile Barcelona'nın eski kalecisi ve antrenörlerinden biri olan Juan Carlos Unzue'nin tedavisi için yardım toplanacak. Müsabaka için 73 bin bilet satıldı. ALS hastalığı bulunan Juan Carlos Unzue verdiği röportajda, "Camp Nou'daki yüksek katılım beni çok heyecanlandırıyor. Şu ana kadar 73.000 bilet satıldı. İnsanları stada gelmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

JUAN CARLOS UNZUE KİMDİR?

Juan Carlos Unzue, 22 Nisan 1967 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Barcelona'nın eski kalecisidir. Kaleci antrenörü ve menajer olarak çalışmalarına devam etti. Unzue, Racing'de teknik direktörlük yaptıktan sonra Barcelona'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Celta Vigo ve Girona'yı çalıştırdı. Unzue, ALS hastalığı sebebiyle tedavi görüyor.