Haberler Futbol Alt liglerden haberler (12.08.2022)

Alt liglerden haberler (12.08.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (12.08.2022)

GÖZTEPE'DEN ÇİFTE BOMBA
Göztepe kadrosunu iki isimle birden güçlendiriyor. İzmir ekibinin, Trabzonspor'dan sol bek İsmail Köybaşı (33) ve Almanya'nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt'la (24) resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İki oyuncunun da 1-2 gün içinde İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı takıma katılması bekleniyor.

AÇILIŞ İZMİR'DE
Spor Toto 1. Lig'de 2022- 2023 sezonu bugün başlayacak. İlk karşılaşmada Altay ile Samsunspor sahaya çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de start alacak ve beIN Sports 3'ten ekranlara gelecek. 19 takımın mücadele ettiği İlk 2 ekip doğrudan Süper Lig'e çıkacak. 4, 5, 6 ve 7. takımlar playoff oynayacak. Son 4 sırada yer alacak ekipler 2. Lig'e düşecek. İlk devre 25 Aralık, normal sezon ise 14 Mayıs 2023'te sona erecek.

ADANASPOR'A İKİ MAESTRO
Adanaspor, orta saha oyuncuları Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 23 yaşındaki Hakkı geçen sezon Esenler Erokspor'da forma giydi. F.Bahçe, Altınordu ve G.Saray altyapılarında oynayan 22 yaşındaki Mutlu ise Kocaeli, Turgutlu ve Karaköprü'de görev aldı.

DENİZLİ'DE 3 EKSİK VAR
Sezonun ilk haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak Denizlispor'da sakatlıkları süren 3 isim forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal, sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Denizlispor bugün idman sonrası İstanbul'a hareket edecek.

DİĞER
Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...
Yönetmen Hülya
Cimbom'da sıra ayrılacaklarda! Biletleri kesildi
Cimbom'dan Belotti seferi! Yeni teklif belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fas'ta Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi
AZ Alkmaar - Dundee maçı saat kaçta?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Yalova'da deprem meydana geldi!
🎮 PS Plus'a 12 yeni oyun!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular 07:44
Cimbom'da sıra ayrılacaklarda! Biletleri kesildi Cimbom'da sıra ayrılacaklarda! Biletleri kesildi 07:22
Maç sonu ağır sözler! "Kafayı yememek elde değil" Maç sonu ağır sözler! "Kafayı yememek elde değil" 06:58
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! 01:48
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! 01:38
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01
Fırtına bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam Fırtına bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam 00:34
Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! 00:33
Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip 00:33
Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! 00:33
Frene basıldı! O transfere Buruk'tan veto Frene basıldı! O transfere Buruk'tan veto 00:33