Alt liglerden haberler (12.08.2022)

GÖZTEPE'DEN ÇİFTE BOMBA

Göztepe kadrosunu iki isimle birden güçlendiriyor. İzmir ekibinin, Trabzonspor'dan sol bek İsmail Köybaşı (33) ve Almanya'nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt'la (24) resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İki oyuncunun da 1-2 gün içinde İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı takıma katılması bekleniyor.

AÇILIŞ İZMİR'DE

Spor Toto 1. Lig'de 2022- 2023 sezonu bugün başlayacak. İlk karşılaşmada Altay ile Samsunspor sahaya çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de start alacak ve beIN Sports 3'ten ekranlara gelecek. 19 takımın mücadele ettiği İlk 2 ekip doğrudan Süper Lig'e çıkacak. 4, 5, 6 ve 7. takımlar playoff oynayacak. Son 4 sırada yer alacak ekipler 2. Lig'e düşecek. İlk devre 25 Aralık, normal sezon ise 14 Mayıs 2023'te sona erecek.

ADANASPOR'A İKİ MAESTRO

Adanaspor, orta saha oyuncuları Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 23 yaşındaki Hakkı geçen sezon Esenler Erokspor'da forma giydi. F.Bahçe, Altınordu ve G.Saray altyapılarında oynayan 22 yaşındaki Mutlu ise Kocaeli, Turgutlu ve Karaköprü'de görev aldı.

DENİZLİ'DE 3 EKSİK VAR

Sezonun ilk haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak Denizlispor'da sakatlıkları süren 3 isim forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal, sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Denizlispor bugün idman sonrası İstanbul'a hareket edecek.