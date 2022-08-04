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Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır bıraktı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki hakemlik kariyerini bırakma kararı aldığını ifade etti. Büyükekşi, Çakır'ın MHK'ya başvurduğu ve kararını ilettiğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:21
Resmen açıklandı! Cüneyt Çakır bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, önemli açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki hakemlik kariyerini bırakma kararı aldığını ifade etti.

İşte o sözler...

"Geçen hafta Bolu'da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK'ya Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi.

Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi.

Sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum dedi. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi.

Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi. Bu isteğini hem MHK, hem de TFF Yönetim Kurulu ve ben son derece uygun gördük.

Bu motivasyon, bizim için son derece önemli. Cüneyt Hocanın, hakem yetiştirme isteği son derece önemli. Bu zamana kadar hakem eğitmeni olarak hocalar getirdik yurt dışından.

Biz kendi değerimizi ve en başarılı hakemlerimizden bir tanesini, hakem eğitmeni olarak atadık. Kendisi inşallah ileride biz nasıl yurt dışından hakem getiriyorsak, o da yurt dışında eğitmen hakem olarak gider.

Cüneyt Çakır, bizim için önemli bir değer. Türkiye'yi 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

2015 yılında da Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Hocamıza bir jübile maçı düzenlemek istiyoruz.

Türk hakemliğine yakışır bir şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadarki çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmaları için başarılar diliyorum"

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