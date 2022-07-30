Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Porto ile Tondela, Portekiz Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - TONDELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Tondela maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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