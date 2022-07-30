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Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Porto ile Tondela Portekiz Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:00
Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Porto ile Tondela, Portekiz Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Tondela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - TONDELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Tondela maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Porto - Tondela maçını canlı takip etmek için tıklayın

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