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Alt liglerden haberler (20.07.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (20.07.2022)

TUZLA'DA GÜNDEM PA DIBBA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, bir diğer İstanbul ekibi Eyüpspor'un golcüsü Pa Dibba'yı gündemine aldı. Tecrübeli futbolcu için teklifini ileten Tuzlaspor, transferi tamamlamak için görüşmelere başladı. 34 yaşındaki Gambiyalı hücumcu geçen sezon 28 lig maçına çıkmış ve 10 gol, 3 asiste imza atmıştı. Pa Dibba, 2020-2021 sezonunda da Adana Demirspor formasıyla 9 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

PENDİKSPOR İDDİALI

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Spor Toto 1. Lig'de ilk defa oynayan bir kulüp olarak doğru bir kadro ve kulüp yapılanmasıyla kalıcı bir Pendikspor yaratmayı amaçlıyoruz. İlk çıktığımız sezon sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Takım içerisindeki uyum gayet güzel, takım halinde iyi çalışıyoruz " diye konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yenı sezon hazırlıklarını değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur. Şehrin ve kulübün beklentisi de zaten bu yönde. O yüzden biz sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitirebilmek için ona göre takım kuruyoruz" diye açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ KALECİ SORUNUNU ÇÖZDÜ

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, tecrübeli file bekçisi Gökhan Değirmenci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 33 yaşındaki eldiven, en son Bandırmaspor forması giymişti. Uzun yıllar Süper Lig'de de oynayan Gökhan Değirmenci; Kayserispor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor formalarını terletmişti.

*TFF 2. LIG takımlarından Sivas Belediyespor, ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip 1997 doğumlu olan sağ kanat oyuncusu Emre Adiloğlu ile anlaştı.

* İskenderunspor geçtiğimiz sezon Somaspor ve 1461 Trabzon FK formaları giyerken 2. Lig'de ağları 22 kez havalandırıp gol kralı olan 26 yaşındaki santfor Yasin Abdioğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

* Geçen ay futbolu bırakma kararı aldığını bildirerek Denizlispor'dan ayrılan Muğdat Çelik, 3. Lig ekibi İçel İdmanyurdu'na transfer oldu. 32 yaşındaki forvet, geçen sezon ağır bir sakatlık yaşamıştı.

* TFF 2. Lıg Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, teknik direktör Serdar Bozkurt ile anlaştı. Öte yandan dış transferde Burhan Eşer ile Yılmaz Can Taşkın ile de anlaşmaya varıldığı açıklandı.

* Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ilk hazırlık maçında bugün Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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