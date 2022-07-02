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Mevlüt Erdinç Fransa 4. Lig ekibi Racing Besançon'a transfer oldu

Ümraniyespor'dan ayrılan Mevlüt Erdinç, Fransa'ya geri döndü. Tecrübeli golcü, Fransa 4. Lig ekibi Racing Besançon'a transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:35
Mevlüt Erdinç Fransa 4. Lig ekibi Racing Besançon'a transfer oldu

Geçen sezon Ümraniyespor'da top koşturan Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu.

Fransa 4. Lig ekiplerinden Racing Besançon, 35 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz Transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gurununu yaşıyor" ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da 2 maça çıkmıştı.

Milli futbolcu, kariyerinde PSG, Rennes, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük gibi takımlarda top koşturdu.

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