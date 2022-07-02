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Cüneyt Çakır'dan kariyerine ilişkin flaş açıklama!

Son dakika spor haberleri... Türkiye'nin tecrübeli FIFA kokartlı hakemlerinden Cüneyt Çakır, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var" dedi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:52
Cüneyt Çakır'dan kariyerine ilişkin flaş açıklama!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon Türkiye'de hakemlik yapıp yapmayacağı ile ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.

HAMİ MANDIRALI: TÜRK FUTBOLU DAHA DA İYİ OLACAK

Eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise, yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada, "Son şampiyon Trabzonspor oldu. Herkes şampiyon olmak istiyor, büyük kulüpler de şampiyon olmak istiyor. Çok büyük bütçeler var, paralar harcanıyor ama bir takım şampiyon oluyor. Ben sadece şunu istiyorum ülkemizde; büyük maçlar, küçük maçlar diye ayırt etmeden yenilen yeneni alkışlasın veya dostane bir şekilde sahadan ayrılsınlar. Vurdu kırdı olmasın. Bu özlem var Türk insanında, bizlerde. İnşallah bu sezondan sonra bunlar olur. Türk futbolu daha da iyi olacak, yeni jenerasyon geliyor. Çok da yetenekli gençler var ama bunlara sabır göstermemiz lazım. Onları oynatacak yürekli hocaların olması lazım" şeklinde konuştu.

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