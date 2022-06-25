Fenerbahçe Beko'dan Pierria Henry ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, Pierria Henry'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Pierria Henry, sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı almıştır.



Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.