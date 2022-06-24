Her şey değişecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, D Smart'ta Bol'ca Futbol Özel yayınına konuk oldu. Başkan Büyükekşi, "Gözlemciyi stada göndermeden maçı izleyip raporunu yazmasını sağlamak istiyoruz. Bu raporu da yapay zeka kullanarak elde edilen verilerle birleştirip ona göre hakem notu oluşturmak istiyoruz. Hakem atamalarında da yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hakemler için özel bir eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. 'VAR' hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmayı planlıyoruz. Hakemlerin maç sayısını daha eşit dağıtmak istiyoruz. Amacımız hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu ortamı yaratmak. Rahmetli Hasan doğan döneminde sağlanan güven ortamını tekrar sağlamak istiyoruz. Hakemlerin itibarını yukarı çekip, onlara olan güveni artırmak istiyoruz" dedi.

PRİM SİSTEMİ YENİDEN

Büyükekşi, kulüplere ödenen prim sisteminde de değişiklik düşündüklerini belirterek, "28-30 yaş altı Türk oyuncu oynatanlara ve 18-20 yaş altı oynatanlara daha da fazla prim ödeyebileceğimiz bir sistem düşünüyoruz" dedi.

DİJİTAL 'YAYIN' OLABİLİR

Mehmet Büyükekşi, "Naklen yayın ihalesinde de sona yaklaştık. 1-2gün içinde açıklayacağız. 2. ve 3. Lig maçlarının daha yakından takip edilebilmesi için dijital olarak naklen yayınlanmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.