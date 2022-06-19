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Son dakika spor haberleri: Roberto Carlos ile Ronaldinho'nun takımları All-Star maçında karşılaştı

Futbol camiasının efsane isimleri, ABD'de bir gösteri maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede, Süper Lig'den bazı tanıdık simaların yanı sıra aktif olarak futbol kariyerini sürdüren Falcao, Pogba ve Dybala gibi isimler de forma giydi. Gösteri karşılaşmasını Brezilyalı efsane Roberto Carlos'un takımı 12-10 kazandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:29
Son dakika spor haberleri: Roberto Carlos ile Ronaldinho'nun takımları All-Star maçında karşılaştı

Futbol dünyasının unutulmaz simaları gösteri maçında karşı karşıya geldi. Roberto Carlos ve Ronaldinho'nun oluşturduğu All-Star tadındaki organizasyona Miami ev sahipliği yaptı.

Karşılaşma MLS takımı Inter Miami'nin evi olan DRV PNK Stadı'nda oynandı. Maçta faal oyuncular, emekli oyuncular ve bazı ünlüler yer aldı.

Aktif oyuncular arasında Vinicius Jr, Radamel Falcao, Paulo Dybala, Arturo Vidal, Paul Pogba gibi isimler forma giydi.

Eski oyuncular arasında Ronaldinho'nun Barcelona'dan takım arkadaşı olan defans oyuncusu Rafael Marquez öne çıktı. Ricardo Osorio, Rene Higuita ve Carlos Valderrama, Cafu, Hristo Stoichkov, Rivaldo ve Patrick Kluivert da gösteri maçında sahne aldı.

Eski ve aktif NBA oyuncuları da The Beautiful Game by R10 & RC3'te yer aldı. Futbola olan ilgisiyle tanınan Steve Nash, Jimmy Butler ve Leandro Barbosa kadronun bir parçası oldu.

Eski Cincinnati Bengals NFL oyuncusu Chad Johnson'ın da all-star maçında dakikaları oldu.

ROBERTO CARLOS'UN TAKIMI

Sebastien Frey, Roberto Carlos, Fred, Cafu, Eder Militao, Ricardo Osorio, Arturo Vidal, Carlos Valderrama, Hristo Stoitchkov, Rivaldo, Denis Zakaria, Radamel Falcao, Amauri, Luis Nani, David Trezeguet, Ivan Zamorano, Mariano Diaz, Leandro Barbosa, Steve Nash.

RONALDINHO'NUN TAKIMI

Rene Higuita, Aldair, Rafa Marquez, Diego Lugano, Rodrigo Costa, Gabriel, Ronaldinho, Deco, Paulo Dybala, Roberto Assis, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Ryan Babel, Kevin Kuranyi, Rauw Alejandro, Vinicius Jr, Patrick Kluivert, Diogo Snow, Lunay, Jimmy Butler, Chad Ochocinco, Romero Britto.

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