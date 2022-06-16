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TFF'de seçim günü

Nihat Özdemir’in istifası sonrasında yeni başkan bugün saat 10.00’daki Genel Kurul’da belirlenecek. 9 adaylı seçimde favori Mehmet Büyükekşi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TFF'de seçim günü
TFF olağanüstü genel kurulu, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul, Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 10.00'da başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, yarın aynı yer ve saate yapılacak. Başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurdu. Divan Kurulu, adaylıkların resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verecek. Adaylar, toplam delege sayısının 5'te 1'ine tekabül edilen ıslak imzayı seçim gününe kadar toplayabilecek. Kurulda 304 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Adaylar arasında Kulüpler Birliği'nin desteğini alan Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, favori olarak gösteriliyor.
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