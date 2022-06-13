Alt liglerden haberler (13.06.2022)

SAMSUN'DAN GENÇ YATIRIM

Spor Toto 1. Lig'de transferin hareketli kulüplerinden Samsunspor, 2. Lig'de Elazığspor'dan kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı'yla da anlaştı. Daha önce stoper Alim Öztürk ve golcü Laura'yı alan Şimşekler, geçen sezon 29 maçta 6 gol, 2 asist yapan 19 yaşındaki futbolcuyla imzaları atacak.

GÖZTEPE'DE YOĞUN HAFTA

Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı ekibi, hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda Sport Republic'le anlaşan Göztepe, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile masaya oturacak.

RİZE'DE SEÇİM ERTELENDİ

Rizespor'un dün yapılması gereken Seçimli Olağan Genel Kurul'u, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Haziran'a ertelendi. Seçim, 20 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

EYÜPSPOR'DA KALEYE HARUN TEKİN GELİYOR

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, Kasımpaşa'nın milli kalecisi Harun Tekin'le el sıkıştı. 32 yaşındaki, 1.87 boyundaki tecrübeli eldivenin kontratı gelecek sezon bitecek. Geçen sezon 10 maçta 16 gol yerken, 2 maçta kalesini gole kapattı.