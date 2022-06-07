Haberler Futbol Almanya - İngiltere maçı CANLI izle! Almanya İngiltere maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Almanya - İngiltere maçı CANLI izle! Almanya İngiltere maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta Almanya sahasında İngiltere'yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. 1 puanı bulunan Almanya evindeki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Henüz puanı olmayan deplasman ekibi İngiltere ise ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapıyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalıyor. Almanya - İngiltere maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:41 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:42
Almanya - İngiltere maçı CANLI izle! Almanya İngiltere maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Almanya ile İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelen galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor.

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇINDA İLK 11'LER
Almanya: Neuer, Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Musiala, Hofmann, Raum, Müller, Havertz

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane

ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Almanya - İngiltere maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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