Almanya - İngiltere maçı CANLI izle! Almanya İngiltere maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Almanya ile İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelen galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor.
ALMANYA - İNGİLTERE MAÇINDA İLK 11'LER
Almanya: Neuer, Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Musiala, Hofmann, Raum, Müller, Havertz
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane
ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Almanya - İngiltere maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.