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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Elit U17 Gelişim Ligi yarı final

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Adana Demirspor ile Beşiktaş, finale kalmak için kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor Beşiktaş U17 yarı final maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 18:20 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 18:20
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Elit U17 Gelişim Ligi yarı final

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Adana Demirspor ile Beşiktaş, yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

İki takım adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...

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ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Adana Demirspor (U17): Mehmet, Kadir, Yücel, Ali, Muhammed Mustafa, Kaan, Osman, Enes, Baha, Sergen, Serhat

Beşiktaş (U17): Emir, Efe, Emirhan, Yakup, Berkay, Mustafa, Abdülmecid, Turgut, Sercan, Arda, Şahin

ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçı saat 18.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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