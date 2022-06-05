ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Elit U17 Gelişim Ligi yarı final

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Adana Demirspor ile Beşiktaş, yarı final maçında karşı karşıya geliyor.
İki takım adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...
ASpor CANLI YAYIN
ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
Adana Demirspor (U17): Mehmet, Kadir, Yücel, Ali, Muhammed Mustafa, Kaan, Osman, Enes, Baha, Sergen, Serhat
Beşiktaş (U17): Emir, Efe, Emirhan, Yakup, Berkay, Mustafa, Abdülmecid, Turgut, Sercan, Arda, Şahin
ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçı saat 18.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.