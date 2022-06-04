Haberler Futbol UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 7 maç oynandı. İşte toplu sonuçlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 23:58
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 7 maç oynandı.

C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Takım, rakibini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan İtalya-Almanya mücadelesi, Lorenzo Pellegrini ve Joshua Kimmich'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Aynı gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle sahasında ağırladığı İngiltere'yi 1-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup

Macaristan-İngiltere: 1-0

İtalya-Almanya: 1-1

- B Ligi

1. Grup

Ermenistan-İrlanda: 1-0

3. Grup

Finlandiya-Bosna Hersek: 1-1

Karadağ-Romanya: 2-0

- C Ligi

1. Grup

Litvanya-Lüksemburg: 0-2

Türkiye-Faroe Adaları: 4-0



Kaynak: AA
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek şimdiden 3 yıldızla el sıkıştı! İşte seçim sonrası Galatasaray’ın transferleri…
Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan acımadı! Kalça dansıyla Aleyna Tilki’ye meydan okudu! Ortalık yıkıldı sosyal medya onları konuştu
F.Bahçe ve Trabzonspor'dan transfer yarışı!
Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalya ile Almanya yenişemedi!
İtalya-Almanya | CANLI
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! 23:40
İtalya ile Almanya yenişemedi! İtalya ile Almanya yenişemedi! 23:36
Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 23:07
Enes'in golüne faul engeli! İşte o pozisyon Enes'in golüne faul engeli! İşte o pozisyon 22:38
A Milli Futbol Takımı’nda 3 değişiklik A Milli Futbol Takımı’nda 3 değişiklik 22:11
Süper Lig ekibinden Welbeck sürprizi! Süper Lig ekibinden Welbeck sürprizi! 22:04
Daha Eski
Türkiye - Faroe Adaları maçı CANLI Türkiye - Faroe Adaları maçı CANLI 21:45
İtalya-Almanya | CANLI İtalya-Almanya | CANLI 21:42
Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor 21:25
Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu sözleri! 21:24
Dünya Kupası Bahreyn'de görücüye çıktı! Dünya Kupası Bahreyn'de görücüye çıktı! 21:19
Szalai'li Macaristan İngiltere'yi mağlup etti! Szalai'li Macaristan İngiltere'yi mağlup etti! 20:54