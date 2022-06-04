UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 7 maç oynandı.
C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Takım, rakibini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
A Ligi 3. Grup'ta oynanan İtalya-Almanya mücadelesi, Lorenzo Pellegrini ve Joshua Kimmich'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Aynı gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle sahasında ağırladığı İngiltere'yi 1-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
3. Grup
Macaristan-İngiltere: 1-0
İtalya-Almanya: 1-1
- B Ligi
1. Grup
Ermenistan-İrlanda: 1-0
3. Grup
Finlandiya-Bosna Hersek: 1-1
Karadağ-Romanya: 2-0
- C Ligi
1. Grup
Litvanya-Lüksemburg: 0-2
Türkiye-Faroe Adaları: 4-0
Kaynak: AA