Macaristan - İngiltere maçı CANLI izle! Macaristan İngiltere canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geliyor.
Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Dias düdük çalıyor.
MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇINDA İLK 11'LER
Macaristan: Gulasci, Lang, Orban, Attila Szalai, Schafer, A. Nagy, Nego, Z. Nagy, Sallai, Szoboszlai, Adam Szalai
İngiltere: Pickford, Walker, Coady, Maguire, Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Justin, Bowen, Mount, Kane
MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Macaristan - İngiltere maçı saat 19:00'da başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.