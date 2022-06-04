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Macaristan - İngiltere maçı CANLI izle! Macaristan İngiltere canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Macaristan ile İngiltere, UEFA Uluslar Ligi maçında kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Macaristan'da Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Macaristan - İngiltere maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 19:20
Macaristan - İngiltere maçı CANLI izle! Macaristan İngiltere canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geliyor.

Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Dias düdük çalıyor.

MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇINDA İLK 11'LER
Macaristan: Gulasci, Lang, Orban, Attila Szalai, Schafer, A. Nagy, Nego, Z. Nagy, Sallai, Szoboszlai, Adam Szalai

İngiltere: Pickford, Walker, Coady, Maguire, Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Justin, Bowen, Mount, Kane

MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Macaristan - İngiltere maçı saat 19:00'da başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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