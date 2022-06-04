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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan taraftara kötü haber: Yüzde 100'ün üzerinde artacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç'un yeni sezon kapsamında kombine fiyatları ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti. Koç, "Kombinelere zam gelecek arkadaşlar. %100'ün üzerinde zam gelecek. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 15:29
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan taraftara kötü haber: Yüzde 100'ün üzerinde artacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

Biz nasıl ayakta kalmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Tribün fiyatlarında indirim yapın diyor. Biz ne anlatıyoruz? Biraz çaya zam, bir havuza zam. Kombinelere yüzde yüzün üstünde zam gelecek. Mecbur yapacağız arkadaşlar. Lütfen homurdanmayın. Hepimiz taşın altına elimizi koymak zorundayız.

"KAYNAKLARI DAHA İYİ KULLANABİLİRDİK"

Coronavirüs sebebiyle 1.5 sene tribünlerden gelir sağlayamadık. Biz gelir yaratmasaydık gemi yüzemeyecekti. Kaynakları daha iyi kullanabilirdik ama buna katılıyorum.

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