Melbourne City Western United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CANLI SKOR - Melbourne City-Western United maçını takip etmek için tıklayın!
Avustralya A Ligi'nde play-off final günü... Melbourne City sahasında Western United'ı ağırlayacak. Kritik mücadelenin yayın bilgileri internette sıkça araştırılıyor. İşte merak edilenler...
MELBOURNE CITY-WESTERN UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Melbourne City'nin evinde Western United'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 12.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.