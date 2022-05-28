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Melbourne City Western United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Avustralya A Ligi'nde Melbourne City sahasında Western United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi taraftarlar, karşılaşmanın yayın bilgilerini internette sıkça aratıyor. Peki, Melbourne City Western United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:38
Melbourne City Western United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CANLI SKOR - Melbourne City-Western United maçını takip etmek için tıklayın!

Avustralya A Ligi'nde play-off final günü... Melbourne City sahasında Western United'ı ağırlayacak. Kritik mücadelenin yayın bilgileri internette sıkça araştırılıyor. İşte merak edilenler...

MELBOURNE CITY-WESTERN UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Melbourne City'nin evinde Western United'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 12.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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