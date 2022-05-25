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DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE? | 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor? Dünya Kupası grupları ve ilk maçın tarihi!

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'nın ne zaman başlayağını merak ederken; hangi ülkelerin Dünya Kupası'na katılacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlayacak, Dünya Kupası hangi ülkede oynanacak, hangi ülkeler katılacak? Dünya Kupası grupları belli oldu mu? İşte Dünya Kupası'na dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE? | 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor? Dünya Kupası grupları ve ilk maçın tarihi!

22. FIFA Dünya Kupası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na dair detaylar gündemde yerini alırken; 2022 Dünya Kupası'nda oynayacak ülkeler ve maç tarihlerine dair detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN?

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na Katar ilk kez ev sahipliği yapacak.

Maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda düzenlenecek.

Katar'daki hava muhalefeti (aşırı sıcaklık) nedeniyle turnuva Kasım ayında başlayacak ve 28 gün boyunca devam edecek.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

2022 Dünya KupasıDünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle belirlendi:

A GRUBU:

  • Katar
  • Ekvador
  • Senegal
  • Hollanda

B GRUBU:

  • İngiltere
  • İran
  • ABD
  • Galler - İskoçya & Ukrayna maçının galibi

C GRUBU:

  • Arjantin
  • Suudi Arabistan
  • Meksika
  • Polonya

D GRUBU:

  • Fransa
  • Peru - Birleşik Arap Emirlikleri & Avustralya maçının galibi
  • Danimarka
  • Tunus

E GRUBU:

  • İspanya
  • Almanya
  • Japonya
  • Costa Rica - Yeni Zelanda maçının galibi

F GRUBU:

  • Belçika
  • Kanada
  • Fas
  • Hırvatistan

G GRUBU:

  • Brezilya
  • Sırbistan
  • İsviçre
  • Kamerun

H GRUBU:

  • Portekiz
  • Gana
  • Uruguay
  • Güney Kore

2022 DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK ÜLKELER

  • Katar
  • Almanya
  • Danimarka
  • Brezilya
  • Fransa
  • Belçika
  • Hırvatistan
  • Sırbistan
  • İspanya
  • İsviçre
  • İngiltere
  • Hollanda
  • Arjantin
  • İran
  • Güney Kore
  • Japonla
  • Suudi Arabistan
  • Ekvador
  • Uruguay
  • Kanada
  • Gana
  • Senegal
  • Portekiz
  • Polonya
  • Tunus
  • Fas
  • Kamerun
  • Meksika
  • ABD
  • Galler/ İskoçya/ Ukrayna Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022
  • BAE/Avustralya/Peru Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022
  • Kosta Rika/ Yeni Zelanda Konfederasyonlararası play-offları kazananlar Haziran 2022

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