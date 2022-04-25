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Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Ligi

Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Boavista - Sporting Lizbon kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00
Boavista - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Ligi

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Boavista ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Boavista, topladığı 33 puanla 12. sırada bulunuyor. 73 puan toplayan Sporting Lizbon ise 2. sırada yer alıyor.

BOAVISTA - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında oynanacak Boavista - Sporting Lizbon maçı 25 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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