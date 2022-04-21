Alt liglerden haberler (21.04.2022)

SAMSUN'DA 2 EKSİK

Son 6 maçta sadece 4 puan çıkararak play-off'u zora sokan Samsunspor, Adanaspor'u ağırlıyor. Ev sahibinde Ali Kılıç ile Recep Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

UYGUN: YÖNETİLMEDİ

Teknik Direktör Bülent Uygun, "Sezon başında Kocaelispor'un bu ekonomik yapısıyla şampiyon olacağını düşünmüştüm. Ancak Başkan Engin Koyun bunu iyi yönetemedi" diye konuştu.

'KENDİ İŞİNE BAKSIN'

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ise, Bülent Uygun'a sert yanıt verdi. Koyun, "Bülent hoca hocalığını yapsın. Kocaelispor şu anda Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptür. Kendi işine baksın" dedi.

FORMALAR BEDAVA!

Gençlerbirliği, 23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı Bandırmaspor maçına gelen çocuklara günün anısına özel forma hediye edileceğini duyurdu. 5-14 yaş arası 1923 çocuğa forma verilecek.

ERZURUM DA TAKILDI

Play-Off hattında bulunan Erzurumspor, konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Henüz 1. dakikada Ezeh attığı golle Dadaşlar'ı şoke etti: 0-1. 53. dakikada Olanera'nın sert vuruşunda top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.

MENEMEN TEKLEDİ

Spor Toto 1. LİG'de düşmeme mücadelesi veren Menemenspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Menemen'de oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip Gomes'in golüyle 1-0 önde kapattı. Kocaelispor, Gueye ile skora denge getirdi.

HAKEME ÇİÇEK VERİLDİ

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan Manisa Futbol Kulübü- Balıkesirspor maçını FIFA kokartlı kadın hakem Melis Özçiğdem yönetti. Karşılaşmadan önce, Manisa Futbol Kulübü takım kaptanı Landre, Melis Özçiğdem'e çiçek verdi. Hakem Melis Özçiğdem de teşekkür etti.

'SON TOPA KADAR!'

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, şansları azalsa da play-off'u kovalayacaklarını kaydetti. Altay, "Hayalci değilim, gerçekçiyim. Ancak puan olarak son ana, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kocaeli ile yapacağımız maç çok önemli" şeklinde konuştu.