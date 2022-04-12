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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör Patrice Beaumelle ile yollar ayrıldı

2022 Dünya Kupası'na katılamayan Fildişi Sahilleri'nde teknik direktör Patrice Beaumelle ile yollar ayrıldı. Federasyon, 43 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin yenilenmediğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 13:55
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör Patrice Beaumelle ile yollar ayrıldı

Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Patrice Beaumelle görevinden ayrıldı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 43 yaşındaki Beaumelle'in sona eren sözleşmesinin yenilenmediğini duyurdu.

Beaumelle, 2015 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yardımcılığını yapmıştı. Genç çalıştırıcı, Mart 2020'de ise İbrahim Kamara'nın yerine takımın başına geçmişti.

2021 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Beaumelle yönetimindeki Fildişi Sahili, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamıştı.

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