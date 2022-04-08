Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz, kariyerinin son imzasını atıyor. Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz, Fransızlara veda edip ABD'nin yolunu tutuyor. Tecrübeli golcünün yeni takımı da belli gibi.

EN CİDDİ TEKLİF Portekiz maçı sonrası milli takımı bırakan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la da anılıyordu ancak tecrübeli golcünün son durağı MLS oluyor. ABD ligi MLS'ten birçok talibi olan Burak Yılmaz, en ciddi teklifi Inter Miami'den aldı.