Haberler Futbol Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

Portekiz maçının ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı bırakan Burak Yılmaz, sezon sonunda Lille'den de ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli golcü için David Beckham kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 13:08
Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz, kariyerinin son imzasını atıyor. Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz, Fransızlara veda edip ABD'nin yolunu tutuyor. Tecrübeli golcünün yeni takımı da belli gibi.

Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

EN CİDDİ TEKLİF

Portekiz maçı sonrası milli takımı bırakan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la da anılıyordu ancak tecrübeli golcünün son durağı MLS oluyor. ABD ligi MLS'ten birçok talibi olan Burak Yılmaz, en ciddi teklifi Inter Miami'den aldı.

Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz'ın David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Akşam'daki habere göre; 36 yaşındaki golcünün ABD'den ev bakmaya başladığı da kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Inter Miami'nin golcüsü Gonzalo Higuain'in babası geçtiğimiz gün oğlunun futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

SON İMZASI

Gelecek sezon MLS'te forma giymesine kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın kariyerinin son imzasını atacağı ve ABD macerasının ardından futbola veda edeceği öğrenildi. Burak Yılmaz 34 yaşında transfer olduğu Lille'de tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı.

Beckham kesenin ağzını açtı! Burak Yılmaz...

3 MİLYON DOLAR

36 yaşındaki Burak'ın bir sezon için 3 milyon dolar civarı bir ücret alacağı belirtildi. Haberler'e göre mukavele ilk etapta 1 sezonluk olacak.

DİĞER
Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un olaylı gecesi! 'Yeni aşkıyla' yakalanınca...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor