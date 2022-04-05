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Rusya'dan flaş karar! FIFA'ya yapılan itiraz geri çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırılar sonucunda, ülke sportif yönden oldukça etkilenmişti. FIFA, Rusya'yı Dünya Kupası Elemeleri'nin dışında bırakırken Rusya karara itiraz etmişti. Federasyon, yapılan itirazın geri çekildiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 22:19
Rusya'dan flaş karar! FIFA'ya yapılan itiraz geri çekildi

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti.

CAS'tan yapılan açıklamada RFS'nin, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası FIFA Konseyi'nin aldığı karara yönelik temyiz başvurusunu çektiği ifade edildi.

Fakat RFS, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı mücadelesini sürdürecek.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın buz pateni, biatlon, cimnastik, kürek ve ragbi branşlarının bağlı olduğu uluslararası federasyonlarca getirilen yasakların iptali için başvuruda bulunduğu da belirtildi.

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