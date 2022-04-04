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Porto Santa Clara maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Portekiz Ligi'nde 28. hafta heyecanı sürüyor... 73 puanlı lider Porto sahasında 31 puanlı Santa Clara'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Porto-Santa Clara maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 10:44
Porto Santa Clara maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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Portekiz 1. Ligi'nin 28. haftasında Porto ile Santa Clara kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm bilgiler haberimizde... Mücadele öncesi Porto 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Santa Clara ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor.

📺PORTO-SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto ile Santa Clara arasında oynanacak maç saat 22.15'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

📋PORTO-SANTA CLARA MUHTEMEL İLK 11'LER

Porto: D. Costa; Sanusi, Pepe, Mbemba, Mario; Vitinha, Uribe; Vieira, Otavio, Pepe, Evanlison

Santa Clara: Pereira; Ramos, Tassano, Boateng, Mansur; Carvalho, Morita; Ricardinho, Crysan, Lincoln; Costa

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