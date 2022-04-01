Manchester City'den anlamlı hareket! Ukraynalı futbolcu...

Rusya 1. Ligi takımı Torpedo Moskova ile Türkiye'de sezon öncesi hazırlık kampı geçiren Andriy Kravchuk, savaşın ardından Rus takımı ile sözleşmesini feshetti ve ülkeden ayrıldı.

Oleksandr Zinchenko'nun bir dönem Shakhtar Donetsk altyapısında beraber forma giydiği eski takım arkadaşı Andriy Kravchuk, Manchester City'nin altyapı takımıyla antremanlara çıkıyor.

Rusya'da oynamaya devam ederse Ukrayna'daki halkının onu anlamayacağını düşünen Kravchuk, "Kulüpte ve çevremde güzel insanlar vardı ama ben anavatanımı işgal eden bir ülkede oynuyordum. Kulüpten ayrılmak tek karardı. Orada oynamaya devam etseydim Ukrayna'daki insanlar beni anlamazdı." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Aleks'in Ukrayna silahlı kuvvetlerine katıldığını da belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Geçtiğimiz birkaç hafta ve aylar çok zordu ama sahaya geri dönmek benim için çok şey ifade ediyor. Bana antrenman yapma şansı verdiği için Manchester City'ye çok minnettarım. Oleks'i bir süredir görmüyordum. Shakhtar'da birlikte olduğumuz zamanlarda bile bana her zaman yardımcı oldu. Onunla burada olduğum için gerçekten mutluyum." dedi.

Oleksandr Zinchenko eski takım arkadaşı için, "Koşulların çok daha farklı olmasını dilerdim ama bugün Andriy ile birlikte olmak güzel. Futbolun onun için ne kadar önemli olduğunu ve bu zor zamanlarda bize nasıl yardımcı olabileceğini biliyorum. Ona bizimle antrenman yapma fırsatı verdiği için kulübüme teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Andriy Kravchuk'un sezon sonuna kadar Manchester City ile antremanlara çıkmasına izin verdi.