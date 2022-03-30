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Yılmaz Vural Sakaryaspor'a imzayı atıyor!

Son dakika haberi... Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere. Sakaryaspor, Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmasının ardından Yılmaz Vural'a imzayı attırmayı hedefliyor. Öte yandan bu Yılmaz Vural'ın 2. Sakaryaspor dönemi olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:56
Yılmaz Vural Sakaryaspor'a imzayı atıyor!

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Salı günü yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre; vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

Yönetimin anlaşmaya vardığı Yılmaz Vural, Çarşamba günü imzayı atacak ve deneyimli teknik adamın ikinci Sakaryaspor dönemi resmen başlamış olacak.

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