Haberler Futbol PORTEKİZ KUZEY MAKEDONYA CANLI İZLE | Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ KUZEY MAKEDONYA CANLI İZLE | Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası Elemeleri play-off final maçında Portekiz ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Dragao Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 11:00
PORTEKİZ KUZEY MAKEDONYA CANLI İZLE | Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Portekiz ile Kuzey Makedonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz: Costa; Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Silva, Moutinho, Fernandes; Otavio, Ronaldo, Jota

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Eljif Elmas, Kostadinov, Bardhi; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski

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