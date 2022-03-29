PORTEKİZ KUZEY MAKEDONYA CANLI İZLE | Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Portekiz ile Kuzey Makedonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz: Costa; Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Silva, Moutinho, Fernandes; Otavio, Ronaldo, Jota

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Eljif Elmas, Kostadinov, Bardhi; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski