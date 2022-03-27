Kupa Mersin’in

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finali nefes kesti. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'a karşı ilk 5 dakikayı 13-7 ilk periyodu ise 23-16 üstün tamamladı. İkinci periyotta Fagbenle ve Hayes ile rakibi karşısında etkili olan Mersin, koruduğu üstünlükle soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) önde gitti.

ALİNA'NIN 15 SAYISI YETMEDİ

Üçüncü çeyrekte özellikle Fagbenle ile sayılar bulmaya devam eden Mersin, son periyoda 58-45 galip durumda girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi, 71- 58'le kupayı müzesine götürdü. Mersin'de Bonner rakip potaya 26 sayı atarak maçın yıldızı oldu. Fagbenle 22, Sinem 7, Hayes 6, Thomas 5, Asena 3, Esra 2 sayı attı. Fener'de Alina Iagupova'nın 15, Williams'ın 12 sayısı yetmedi.