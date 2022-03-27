Haberler Futbol Kupa Mersin’in

Kupa Mersin’in

Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Mersin, Fenerbahçe’yi 71-58 yenerek şampiyon oldu. Bonner attığı 26 sayıyla maça damga vurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Kupa Mersin’in

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finali nefes kesti. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'a karşı ilk 5 dakikayı 13-7 ilk periyodu ise 23-16 üstün tamamladı. İkinci periyotta Fagbenle ve Hayes ile rakibi karşısında etkili olan Mersin, koruduğu üstünlükle soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) önde gitti.

ALİNA'NIN 15 SAYISI YETMEDİ
Üçüncü çeyrekte özellikle Fagbenle ile sayılar bulmaya devam eden Mersin, son periyoda 58-45 galip durumda girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi, 71- 58'le kupayı müzesine götürdü. Mersin'de Bonner rakip potaya 26 sayı atarak maçın yıldızı oldu. Fagbenle 22, Sinem 7, Hayes 6, Thomas 5, Asena 3, Esra 2 sayı attı. Fener'de Alina Iagupova'nın 15, Williams'ın 12 sayısı yetmedi.

DİĞER
PSG soyunma odasında huzursuzluk! Yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istiyor
Bade İşçil’in yeniden evleneceği iddia edilen Malkoç Süalp gönlünü Ali Gürsoy’un eski eşi Melis Çiftçi'ye kaptırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor