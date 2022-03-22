Süper Lig teknik direktörlerde Avrupa sonuncusu

Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri gündemden düşmüyor. Süper Lig, teknik direktörlerin ortalama görev süresi sıralamasında sınıfta kaldı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda teknik direktörlerin ortalama görev sürelerini araştırırken Avrupa'nın en değerli 10 ligindeki sıralamada Süper Lig, sonuncu oldu. İşte Avrupa'nın 10 büyük liginde teknik direktörlerin ortalama görev süreleri...
1. PREMIER LİG | 772 GÜN
2. BUNDESLIGA | 628 GÜN
3. LA LIGA | 617 GÜN
4. HOLLANDA EREDIVISIE | 610 GÜN
5. PORTEKİZ LİGİ | 416 GÜN
6. RUSYA LİGİ | 408 GÜN
7. LIGUE 1 | 385 GÜN
8. SERIE A | 384 GÜN
9. BELÇİKA LİGİ | 299 GÜN
10. SÜPER LİG | 217 GÜN