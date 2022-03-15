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Ukrayna'da savaş sonrası ilk transfer gerçekleşti!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından UEFA'nın Ukrayna'daki futbolculara tanıdığı özel izinle ilk transfer gerçekleşti. Polonya ekibi Legia Varşova, Dinamo Kiev'den Benjamin Verbic'i kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 14:31
Ukrayna'da savaş sonrası ilk transfer gerçekleşti!

Savaş nedeniyle UEFA'nın Ukrayna'daki futbolculara transfer için özel izin vermesinin ardından Dinamo Kiev'den Benjamin Verbic, Polonya ligi takımlarından Legia Varşova'ya transfer oldu.

Polonya Ligi (Ekstraklasa) takımlarından Legia Varşova, Benjamin Verbic transferini, "Spot ışığının altında yeni bir isim. Benjamin Verbic artık Legia Varşova'nın futbolcusu" açıklamasıyla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Verbic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Verbic kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Legia Varşova ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Legia, Polonya'daki en iyi kulüplerden birisi ve harika bir kültüre sahip. Takımın kupada şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

BENJAMİN VERBİC'İN KARİYERİ
Kariyerine NK Celje'nin altyapısında başlayan Benjamin Verbic, farklı takımlarda kiralık olarak forma giydikten sonra 2015'te Kopenhag'a transfer oldu. 3 sezon Danimarka ekibinin formasını giyen Verbic, 2018'de 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'le anlaştı.

Bu sezon 13 maçta Dinamo Kiev forması giyen Benjamin Verbic, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

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